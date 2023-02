Prognoza pogody na 22 i 23 lutego

Jak podaje IMGW, Przeważający obszar kontynentu jest w zasięgu układów wyżowych, tylko wschodnia raz częściowo północna i zachodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wyżu znad Finlandii. Przez krańce wschodnie przemieszcza się z północy na południe mało aktywny front atmosferyczny. Nad wschodnie dzielnice napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, reszta kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Jak podaje IMGW, Przeważający obszar kontynentu jest w zasięgu układów wyżowych, tylko wschodnia raz częściowo północna i zachodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wyżu znad Finlandii. Przez krańce wschodnie przemieszcza się z północy na południe mało aktywny front atmosferyczny. Nad wschodnie dzielnice napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, reszta kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i północy kraju. Gdzieniegdzie, głównie na wschodzie, słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum kraju i 10 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

W nocy ze środy ma czwartek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie duże. Temperatura minimalna od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu i południa wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum kraju i 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny i porywisty, z kierunków południowych.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, pod wieczór wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwymi rozpogodzeniami. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni.