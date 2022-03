Prognoza pogody na 22 i 23 marca

Jak informuje IMGW przeważająca część Europy pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Litwą, tylko nad krańcami zachodnimi i północno-wschodnimi kontynentu zaznaczają się pojedyncze ośrodki niżowe oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w zasięgu wspomnianego wyżu, w powietrzu polarnym kontynentalnym.

Jak informuje IMGW przeważająca część Europy pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Litwą, tylko nad krańcami zachodnimi i północno-wschodnimi kontynentu zaznaczają się pojedyncze ośrodki niżowe oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska pozostaje w zasięgu wspomnianego wyżu, w powietrzu polarnym kontynentalnym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1025 hPa i będzie spadać.

We wtorek słonecznie. Temperatura maksymalna od 11°C w rejonach podgórskich Karpat, około 15°C na przeważającym obszarze, do 17°C na zachodzie; chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej około 8°C. Wiatr słaby, gdzieniegdzie umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty, na ogół z kierunków wschodnich i południowych. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy bezchmurnie. Gdzieniegdzie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich oraz na Pomorzu od -4°C do 0°C; na zachodzie kraju od 1°C do 3°C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -8°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W górach wiatr silniejszy i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W środę bezchmurnie, tylko na północy kraju zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 13°C do 18°C, chłodniej na wybrzeżu od 7°C do 12°C. Wiatr słaby, na zachodnim wybrzeżu umiarkowany, na ogół z kierunków południowych i zachodnich, tylko na wybrzeżu północny.

W Warszawie we wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -1°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.