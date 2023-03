Prognoza pogody na 22 i 23 marca

Jak informuje IMGW, północna i północno-zachodnia Europa jest nadal pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi, z ośrodkiem głównym nad północnym Atlantykiem i wtórnym nad północnym Bałtykiem. Pozostały obszar Europy znajduje się w zasięgu wyżów z centrami nad Atlantykiem i Ukrainą. Polska znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego rozciągającego się od Atlantyku po Finlandię. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie duże i całkowite. Na wschodzie oraz południu większe przejaśnienia oraz początkowo lokalne rozpogodzenia. Słabe opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie, około 13 st. C w centrum do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na południu większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na północy oraz zachodzie, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 st. C do 9 st. C, na Podhalu około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w górach w porywach do 100 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie pod koniec dnia rozpogodzenia. Słabe przelotne opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 10 st. C na Helu, około 14 st. C w centrum do 19 st. C na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 60 km/h, w górach w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.