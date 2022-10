Prognoza pogody na 22 i 23 października

Jak informuje IMGW, Niemal cały obszar Europy jest w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Zatoką Biskajską, Wielką Brytanią i Północną Skandynawią, jedynie krańce południowe i wschodnie znajdują się w podwyższonym ciśnieniu. Polska jest na skraju tego rozległego układu niżowego, z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane lub duże, okresami opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na północnym zachodzie możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 14 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 60 km/h

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C w centrum kraju i 12 st. C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C w centrum kraju i 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich.

W Warszawie w sobotę pochmurno i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 13 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.