Prognoza pogody na 22 i 23 października

Jak informuje IMiGW Europa północna jest w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Zatoki Botnickiej. Również częściowo w rejonie Morze Śródziemnego są słabe wyże. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi. Polska jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią Europą. Od Śląska i Małopolski nad Podlasie przemieści się wtórny ośrodek niżowy, z którym związany jest układ frontów atmosferycznych. Zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami opady deszczu, na południu możliwe także lokalne burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum od 15 mm do 25 mm, na północnym wschodzie lokalnie do 45 mm. Na szczytach Tatr możliwe opady śniegu. Przed południem miejscami w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od 9 st.C na północnym wschodzie, około 14 st.C w centrum i nad morzem do 19 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na wschodzie lokalnie do 15 mm. Gdzieniegdzie w centralnej i północnej części kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 st.C do 11 st.C, na obszarach podgórskich około 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie słabe, przelotne opady deszczu. Rano na zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 11 st.C na północy do 15 st.C, 16 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami umiarkowane. Suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.