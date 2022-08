Prognoza pogody na 22 i 23 sierpnia

IMGW informuje, że przeważający obszar Europy znajduje się pod wpływem niżów znad Atlantyku i Bałkanów, wraz z frontami atmosferycznymi. Tylko Europę Wschodnią obejmuje wyż. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Turcji. Od Żuław po Śląsk przebiega front ciepły. Oddziela on bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie kraju od chłodniejszego, polarnego morskiego na zachodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wolno rosło.

W poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, najsłabsze na północnym zachodzie. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. Największe prawdopodobieństwo rozwoju burz będzie w pasie od Mazur i Suwalszczyzny, przez Mazowsze po Górny Śląsk i Małopolskę. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 30 mm, tylko w Karpatach do 40 mm. Temperatura maksymalna od 16°C w kotlinach sudeckich i 19°C na Dolnym Śląsku do 24°C, 25°C w centrum i na zachodzie oraz 29°C na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych, na wschodzie także wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Opady deszczu oraz burze, głównie na południu i w centrum kraju. Najmniej deszczu na krańcach wschodnich. Prognozowana suma opadów do 30 mm, w Karpatach do 40 mm. Na południowym wschodzie miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 mm. Temperatura minimalna od 14°C na południowym zachodzie do 19°C nad morzem,

na wschodzie i miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, jedynie na wschodzie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu oraz burze, głównie w pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po Górny Śląsk i Małopolskę oraz Podkarpacie. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 - 35 mm, w Karpatach do 40 mm. Najsłabsze opady na wschodzie Mazowsza oraz Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna od 17°C w kotlinach sudeckich i około 20°C na zachodzie i nad morzem do około 25°C w centrum, najcieplej we wschodniej połowie kraju, od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Możliwe słabe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna 19°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 30°C. Wiatr przeważnie słaby, wschodni i północno-wschodni.

