Prognoza pogody na 22 i 23 stycznia

Jak informuje IMGW, wschodnia część kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad zachodnią Rosją wraz ze związanymi z nim frontami atmosferycznymi. Na zachodzie Europy pogodę kształtuje wyż z rejonu Wysp Brytyjskich. Polska jest w zasięgu aktywnego niżu znad Rosji. Nad Polską zachodnią rozbudowuje się klin wspomnianego wyżu, tylko województwa wschodnie pozostają w zasięgu niżu. Z północy nadal napływa chłodna, arktyczna masa powietrza.

Jak informuje IMGW, wschodnia część kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad zachodnią Rosją wraz ze związanymi z nim frontami atmosferycznymi. Na zachodzie Europy pogodę kształtuje wyż z rejonu Wysp Brytyjskich. Polska jest w zasięgu aktywnego niżu znad Rosji. Nad Polską zachodnią rozbudowuje się klin wspomnianego wyżu, tylko województwa wschodnie pozostają w zasięgu niżu. Z północy nadal napływa chłodna, arktyczna masa powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie, z wyjątkiem dzielnic zachodnich, przelotny śnieg, nad morzem również deszcz ze śniegiem. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. na wschodzie do 2 st. na zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich od -5 do -2 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wschodzie i północy okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 70 km/h, w górach do 80 km/h, północno-zachodni. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady śniegu, na zachodzie i nad morzem przechodzące w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm. Miejscami na zachodzie mgły oraz mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8 st. na północnym wschodzie do -5 st. w centrum i 0 st. nad morzem; w rejonach podgórskich od -13 do -7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w Karpatach porywy do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, w zachodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie opady marznące, powodujące gołoledź. Gdzieniegdzie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -5 st. na północnym wschodzie do 0 st. w centrum i 5 st. na północnym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, na południowym wschodzie także umiarkowany, północny. W Bieszczadach porywy do 70 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko rano i wieczorem wzrost zachmurzenia do dużego i wtedy możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 0 st. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, później stopniowo słabnący, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 0 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych.