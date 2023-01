Prognoza pogody na 22 i 23 stycznia

Jak informuje IMGW Europa znajduje się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych,jedynie w pasie od północno-zachodniej Rosji do Wysp Brytyjskich pogodę kształtuje klin wyżowy. Polska jest na skraju niżu znad Włoch, nad południową część kraju nasuwa się front okluzji. Ze wschodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie rosnąć.

Jak informuje IMGW Europa znajduje się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych,jedynie w pasie od północno-zachodniej Rosji do Wysp Brytyjskich pogodę kształtuje klin wyżowy. Polska jest na skraju niżu znad Włoch, nad południową część kraju nasuwa się front okluzji. Ze wschodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju.Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie deszczu. Lokalnie, głównie na wschodzie i południu, możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. W górach opady śniegu, w Sudetach może spaść około 5 cm śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st.C w dolinach górskich do 3 st.C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju.Na krańcach północnych na ogół bez opadów. Poza tym miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie także deszczu lub mżawki. Lokalnie na wschodzie i w rejonach podgórskich możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -13 st.C na Podhalu do -1 st.C w centrum kraju i 1 st.C na wschodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w południowej połowie kraju przewaga zachmurzenie dużego, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano lokalnie na południu i wschodzie opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -1 st.C na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich do 3 st.C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże, okresami możliwe większe przejaśnienia. Słabe opady deszczui deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.