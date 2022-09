Prognoza pogody na 22 i 23 września

Jak informuje IMGW nad Europą dominują wyże, jedynie krańce północno-zachodnie, Wyspy Brytyjskie oraz Europa południowo-wschodnia znajdują się pod wpływem niżów. Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Z północy nadal napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nie będzie się istotnie zmieniać.

W czwartek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotny deszcz miejscami możliwy tylko na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe też burze. W Karpatach prognozowana suma opadów do 10 mm. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Rano miejscami, głównie w dolinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 10 st.C na południowym wschodzie, około 14 st.C w centrum do 16 st.C, 17 st.C na zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 8 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju głównie początkowo duże i tam możliwy przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 st.C, 4 st.C na północy do 7 st.C na południu i 9 st.C nad morzem; jedynie w kotlinach górskich chłodniej, od -1 st.C do 1 st.C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze północno-zachodni i zachodni.

W piatek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju okresami duże i przelotne opady deszczu. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 13 st.C na wschodzie do 16 st.C, 17 st.C na zachodzie, tylko w kotlinach karpackich około 10 st.C. Wiatr słaby, na wschodzie północno-zachodni i zachodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu.Lokalnie silne zamglenie. Temperatura minimalna 6 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

