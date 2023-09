Prognoza pogody na 22 i 23 września

Jak podaje IMiGW, Europa zachodnia, północna i centralna jest w zasięgu rozległego niżu, którego ośrodek znajdzie się nad w rejonie Szetlandów, pozostały obszar kontynentu pozostaje w zasięgu wyżu. Polska jest pod wpływem rozległego wspomnianego układu niżowego. Z zachodu do centrum kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Nad przeważającą częścią kraju utrzymuje się powietrze pochodzenia zwrotnikowego, za frontem zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa, początkowo będzie spadać, po południu wzrost.

W piątek na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 20 st. na północnym zachodzie do 27 st. na wschodzie, na zachodnim wybrzeżu i w dolinach górskich od 18 do 22 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

W nocy na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i opady deszczu, a w pasie od Pomorza przez centrum kraju po Opolszczyznę i Górny Śląsk początkowo miejscami także burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 12, 13 st. na zachodzie do 16 st. w centrum oraz 18 st. na południowym wschodzie, w kotlinach sudeckich od 9 do 12 st. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Tatrach porywy do 90 km/h.

W sobotę na południu i południowym wschodzie zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo gdzieniegdzie duże i opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. Na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 st., na południowym wschodzie od 22 do 27 st., w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 20 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Karpatach początkowo porywy do 70 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego, przejściowo do dużego. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-wschodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, możliwa burza. Temperatura minimalna około 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, po północy skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

