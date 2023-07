Prognoza pogody na 22 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Wyspami Brytyjskimi, Skandynawią oraz Rosją pozostawać będą niże z frontami atmosferycznymi. Obszar obniżonego ciśnienia obejmować będzie także Bałkany, Turcję i wschodnie obszary Morza Śródziemnego. Z kolei Europa południowo-zachodnia i centralna znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku.

Polska wschodnia pozostanie na skraju płytkiej zatoki niżowej i frontu atmosferycznego, zaś zachodnia na skraju klina wyżowego znad Atlantyku. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i zacznie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Na północy i wschodzie miejscami również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19-21 st. C na północy i w rejonach podgórskich, około 23 st. C w centrum do 25 st. C na południowym wschodzie; lokalnie chłodniej nad morzem 18 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny do 40 km/h, w porywach do 60 km/h. W czasie burz na wschodzie porywy wiatru do 60 km/h, a na północy do 70 km/h.