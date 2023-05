Prognoza pogody na 22 maja

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia i południowa będzie w zasięgu płytkich niżów. Resztę kontynentu będzie obejmował klin wyżu znad Atlantyku. Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wolno spadać.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu miejscami na północny i zachodzie kraju wzrastające do dużego. W Sudetach możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st.C na południowym wschodzie do 25 st.C na zachodzie, w dolinach karpackich i nad morzem ok. 19 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.