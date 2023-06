Prognoza pogody na 23 i 24 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Centralna i Wschodnia oraz częściowo Południowa będą w zasięgu płytkich ośrodków niżowych z układami frontów. Zachód kontynentu będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Zatoką Biskajską.

Polska znajdzie się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Niemiec nad Wielkopolskę. Początkowo będzie nad nami ciepłe powietrze polarne morskie. Stopniowo nad województwa południowe, a pod koniec dnia także południowo-wschodnie, napłynie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

W piątek na wschodzie do południa zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego. Po południu miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, początkowo o charakterze ciągłym. Miejscami, głównie na południowym zachodzie, burze. Możliwy grad. Prognozowane sumy opadów do 20 mm w północnej połowie kraju i do 40 mm w południowej połowie kraju, a w czasie burz na południu i południowym wschodzie lokalnie do 50 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. w centrum kraju i 30 st. na południowym wschodzie, nad morzem około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i północy. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze. Możliwy grad. Na krańcach zachodnich po północy bez opadów. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południowym wschodzie do 30 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C na zachodzie i północy do 18 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, tylko na zachodzie i nad morzem bez opadów. Lokalnie w centrum i na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od około 18 st. C na południowym wschodzie i nad morzem do 20 st. C w centrum kraju i 24 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwe ulewy z opadem do 25 mm i grad. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe zanikające burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, pod wieczór słabnący, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.