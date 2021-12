Prognoza pogody na 23 i 24 grudnia

Jak informuje IMGW, północna oraz północno-zachodnia Europa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Finlandią oraz związanymi z nimi frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego. Południowo-wschodnia Polska pozostaje pod wpływem wspomnianego wyżu, w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, natomiast na zachodzie kraju zaznacza się wpływ zatoki niżu znad Atlantyku, z wtórnym ośrodkiem nad Morzem Północnym. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, północna oraz północno-zachodnia Europa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Finlandią oraz związanymi z nimi frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego. Południowo-wschodnia Polska pozostaje pod wpływem wspomnianego wyżu, w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, natomiast na zachodzie kraju zaznacza się wpływ zatoki niżu znad Atlantyku, z wtórnym ośrodkiem nad Morzem Północnym. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1004 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie i południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy, a po południu także na zachodzie, opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna od -5°C na wschodzie, około -2 w centrum do 0°C, 1°C na zachodzie i wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat od -6°C do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich po południu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże. Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na zachodzie i południowym zachodzie kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, centrum kraju po Roztocze i Podkarpacie, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 6-8 cm, lokalnie na Ziemi Lubuskiej i w Karpatach do 10 cm. Temperatura minimalna od -7°C, -5°C na wschodzie kraju, na Pomorzu i na Podhalu, około -3°C w centrum, do 0°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju okresami porywisty, w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 120 km/h.

W piątek zachmurzenie duże. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na południu kraju deszczu. Na południowym wschodzie przejściowo opady marznące, powodujące gołoledź. W północnej połowie kraju i miejscami w centrum opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na obszarze od Ziemi Lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od -3°C na Suwalszczyźnie, około 0°C w centrum, do 4°C na południowym wschodzie i 9°C południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na południu kraju dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 115 km/h, w Sudetach do 130 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna -2°C.Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Przyrost pokrywy do około 5 cm. Temperatura minimalna -3°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże, opady śniegu przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem. Możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 1°C, wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.