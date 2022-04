Prognoza pogody na 23 i 24 kwietnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że Europa zachodnia, centralna i wschodnia, w tym Polska, jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkami w rejonie Zatoki Biskajskiej i Rumunii. Na północy kontynentu pogodę kształtuje wyż znad Islandii.

Do Polski nadal napływa dość chłodne powietrze polarne morskie, na wschodzie i południu wilgotne, na pozostałym obszarze suche.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Głównie na północnym wschodzie i krańcach południowych opady deszczu. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie; nad morzem od 9 st. C do 11 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu duże. Miejscami na północy oraz na krańcach południowych słabe opady deszczu. W Tatrach opady śniegu lub śniegu z deszczem. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 1 st. C. miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C. na północnym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków północnych, w zachodniej połowie z kierunków wschodnich. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, na północy i południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu postępujące z południowego zachodu w głąb kraju, na południowym zachodzie opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Na południu i południowym wschodzie miejscami możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu lub krupy śnieżnej. Suma opadów na południowym zachodzie do 20 mm, na południu i miejscami w centrum kraju do około 10 mm.

Temperatura maksymalna od około 9 st. C. na Suwalszczyźnie, nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów, około 13 st. C. w centrum, do 16 st. C. miejscami na południu i wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich; nad morzem w porywach do 55 km/h. W czasie burz porywy wiatr do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h 45 km/h, w Tatrach w porywach do 90 km/h, a w czasie burz do 100 km/h, południowy.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wówczas lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W nocy w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy początkowo zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od południa wzrastające do dużego. Późnym popołudniem i wieczorem opady deszczu. Strefa będzie przemieszczała się z południa na północ. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, na ogół wschodni i południowo-wschodni.