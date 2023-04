Prognoza pogody na 23 i 24 kwietnia

Jak informuje IMGW, nad wschodnią i południową Europą będą przeważać układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże z frontami atmosferycznymi. Polska od zachodu dostanie się pod wpływ zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, tylko wschodnia i południowo-wschodnia Polska pozostanie na skraju słabnącego wyżu z centrum nad Ukrainą. Nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże. Na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe również na Podkarpaciu, wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C na zachodzie i miejscami nad morzem, 19 st. C na wschodzie, 21 st. C na Śląsku, Opolszczyźnie i w centrum kraju, do 22 st. C lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie kraju południowo-zachodni i zachodni. W centrum, na Śląsku i nad morzem wiatr porywisty, w Sudetach i w czasie burz w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. Na Pomorzu i Kujawach miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 do 11 st. C, w rejonach podgórskich 3 st. C; w kotlinach górskich lokalnie 0 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W górach porywy do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo na południowym wschodzie małe. Przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie, północy i w centrum burze. Wysokość opadów w czasie burz i na południowym wschodzie kraju do 15 mm. Na szczytach Tatr przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 st. C miejscami w rejonach podgórskich, 15 st. C na zachodzie i nad morzem, około 20 st. C na wschodzie, do 22 st. C lokalnie w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na południowym zachodzie zachodni. W górach i w czasie burz porywy do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr rano słaby, później wzmagający się chwilami do umiarkowanego i porywistego, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna około 10 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.