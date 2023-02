Prognoza pogody na 23 i 24 lutego

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia oraz Wyspy Brytyjskie są w zasięgu wyżów z centrami nad Ukrainą i Atlantykiem. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Przeważający obszar Polski jest w obszarze wyżu znad Ukrainy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie zachodnie krańce kraju są pod wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Niemiec i tam zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hPa.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie większe przejaśnienia. Popołudniu miejscami na zachodzie i północy opady deszczu. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C w centrum kraju i 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty, nad morzem okresami dość silny i porywisty, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, dopiero nad ranem na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu i tam możliwe zawieje śnieżne. Na północnym wschodzie opady lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Nad ranem na północy lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Na Pomorzu możliwe oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Uwaga: drogi lokalnie śliskie. Temperatura minimalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu, około 3 st. C w centrum i na Półwyspie Helskim, do 6 st. C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny i porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i tam możliwe zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna od 1 st. C miejscami na Pomorzu, przez 6 st. C w centrum do 9 st. C miejscami na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. W drugiej połowie nocy opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.