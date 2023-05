Prognoza pogody na 23 i 24 maja

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu spodziewane są głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Na zachodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, na południu Małopolski, Górnego Śląska, Opolszczyzny i w rejonie Kotliny Kłodzkiej możliwe sumy opadów do 30 mm - 35 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C na zachodzie do 24 st.C na wschodzie, lokalnie na Mazowszu do 25 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 16 do 19 st.C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu spodziewane są głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Na zachodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, na południu Małopolski, Górnego Śląska, Opolszczyzny i w rejonie Kotliny Kłodzkiej możliwe sumy opadów do 30 mm - 35 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C na zachodzie do 24 st.C na wschodzie, lokalnie na Mazowszu do 25 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 16 do 19 st.C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na południu prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 8 do 12 st., w Małopolsce i na Śląsku do 14. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich na ogół bez opadów. Od Małopolski i Podkarpacia po wschodnie wybrzeże i Warmię miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. W czasie burz opady od 10 mm do 15 mm, na południowym wschodzie do 20 mm, lokalnie 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na zachodzie i północnym zachodzie do 25 st.C na wschodzie i północnym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 13 do 16 st.C Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna ok. 25 st.c. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się z przewagą południowo-wschodniego. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się. W czasie ewentualnych burz porywy wiatru do 60 km/h.