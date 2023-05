Prognoza pogody na 23 i 24 maja

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia Europa oraz zachodnie krańce kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami w rejonie Islandii, Danii, Polski, Morza Czarnego i Hiszpanii. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Niemiec nad pogranicze Polski i Czech. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia Europa oraz zachodnie krańce kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami w rejonie Islandii, Danii, Polski, Morza Czarnego i Hiszpanii. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Niemiec nad pogranicze Polski i Czech. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i ulegnie nieznacznym wahaniom.

We wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Na zachodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, na południu Małopolski, Górnego Śląska, Opolszczyzny i w rejonie Kotliny Kłodzkiej możliwe sumy opadów do 30 mm - 35 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na zachodzie do 24 st. C na wschodzie, lokalnie na Mazowszu do 25 st. C, chłodniej lokalnie nad morzem: 16 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i zanikające burze. Na południu wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 7 do 12 st. C, w Małopolsce i na Śląsku do 14 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie z kierunków wschodnich, na zachodzie z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich na ogół bez opadów. Od Małopolski i Podkarpacia po wschodnie wybrzeże i Warmię miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm, na południowym wschodzie do 20 mm, lokalnie 30 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na zachodzie i północnym zachodzie do 25 st. C na wschodzie i północnym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 13 do 16 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się z przewagą południowo-wschodniego. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmieniających się. W czasie ewentualnych burz porywy wiatru do 60 km/h.