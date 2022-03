Prognoza pogody na 23 i 24 marca

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Danią, Węgrami i Alpami, tylko nad krańcach południowo zachodnich i północnych kontynentu zaznaczą się ośrodki niżowe oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu słabnącego wyżu. Wieczorem na północy kraju zaznaczy się zatoka niżowa. Pozostaniemy w tym samym powietrzu pochodzenia kontynentalnego.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Danią, Węgrami i Alpami, tylko nad krańcach południowo zachodnich i północnych kontynentu zaznaczą się ośrodki niżowe oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu słabnącego wyżu. Wieczorem na północy kraju zaznaczy się zatoka niżowa. Pozostaniemy w tym samym powietrzu pochodzenia kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

W środę w Polsce będzie bezchmurnie, tylko na północy kraju zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 19 st. C, chłodniej na północy od 9 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, na południu zmienny, na pozostałym obszarze zachodni skręcający na północny.

W nocy w kraju będzie bezchmurnie, tylko gdzieniegdzie na północy i wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i północnym wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 m, także marznące. Temperatura minimalna od -3 st. C do 2 st. C, na Pomorzu lokalnie -5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, miejscami zmienny.

W czwartek w Polsce ma być bezchmurnie, tylko na wschodzie zachmurzenie małe. Rano na północy lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, także marznące. Temperatura maksymalna od 9 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 13 st. C na przeważającym obszarze, do 16 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, nad morzem także umiarkowany, zachodni.

W środę w Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy w stolicy ma być bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem możliwe silne zamglenia i mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 500m. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, południowy.

W czwartek w Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.