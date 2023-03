Prognoza pogody na 23 i 24 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże, jedynie częściowo południowa i wschodnia część kontynentu znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego znad Atlantyku. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie powoli rosło.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie pod koniec dnia rozpogodzenia. Słabe przelotne opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 11 st. C. nad morzem do 16 st. C. w centrum i 19 st. C. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, opady deszczu. Lokalnie na zachodzie i w centrum kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11 st. C nad morzem do 17 st. C w centrum kraju i 20 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, morzem dość silny, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Tatrach do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.