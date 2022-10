Prognoza pogody na 23 i 24 października

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia i Północna jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Nad Polską rozbudowuje się słaby klin wyżowy, tylko na północy kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa z frontem okluzji, powoli odsuwająca się na wschód. Pozostajemy w dość ciepłej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy i wschodzie Polski, przelotny deszcz. Bez opadów na zachodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu do 16 st. C w centrum kraju i 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wysoko w Sudetach porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy opady deszczu postępujące od zachodu w głąb kraju. Lokalnie, głównie na północnym wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 7 st. C, 8 st. C na wschodzie i północy do 12 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie kraju oraz w Sudetach i na Podkarpaciu porywisty, południowy i południowo-wschodni. W partiach szczytowych Sudetów porywy do 100 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami opady deszczu. Na wschodzie rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C, 18 st. C w centrum kraju i 20 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, później południowo-zachodni i zachodni.