Prognoza pogody na 23 i 24 stycznia

Jak informuje IMGW północna, wschodnia oraz częściowo środkowa Europa znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż z centrum w rejonie Kanału La Manche. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu. Zachodnia część kraju dostaje się w zasięg płytkiej zatoki niżowej i strefy ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Reszta kraju pozostanie w powietrzu pochodzenia arktycznego.

Jak informuje IMGW północna, wschodnia oraz częściowo środkowa Europa znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż z centrum w rejonie Kanału La Manche. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu. Zachodnia część kraju dostaje się w zasięg płytkiej zatoki niżowej i strefy ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Reszta kraju pozostanie w powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie rosło.

W niedzielę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, zwłaszcza w Karpatach, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do około 5 cm. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w deszcz i mżawkę, przejściowo marznące, powodujące gołoledź. Słabe opady marznące powodujące gołoledź głównie na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, Kujawach, po Wielkopolskę i miejscami Dolny Śląsk. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 6 cm do8 cm. Na zachodzie także silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -5 st.C na północnym wschodzie, około -1 st.C w centrum, do 5 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego, na wschodzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h oraz zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie na ogół pogodnie, jedynie miejscami, zwłaszcza w Karpatach zachmurzenie okresami duże i możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami, słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem od zachodu przechodzące w deszcz oraz mżawkę. Miejscami opady będą marznące i powodujące gołoledź, zwłaszcza na obszarze od Warmii, przez Kujawy, wschodnią i południową Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Miejscami w zachodniej połowie kraju silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -15 st.C miejscami na południu i wschodzie, około -6 st.C w centrum, do 2 st.C na zachodzie; w dolinach karpackich od -20 st.C do -15 st.C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych, a na południu kraju głównie zmienny.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, jedynie na południu lokalne marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na zachodzie słabe opady mżawki. Nad resztą kraju słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem oraz marznące opady deszczu i mżawki, powodujące gołoledź. Gołoledź głównie na obszarze od Mazur, przez Kujawy, północne i zachodnie Mazowsze, po centrum i Śląsk. Miejscami, głównie od północnego wschodu, przez centrum, po południowy zachód i zachód, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od około -7 st.C na krańcach południowo-wschodnich, około -1 st.C w centrum, do 5 st.C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie od -10 st.C do -7 st.C. Wiatr słaby, na północy także zmienny, południowy skręcający na zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna około -1 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około -7 st.C. Wiatr słaby, zmienny, w drugiej połowie nocy południowy. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około -2 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.