Prognoza pogody na 23 września

IMGW informuje, że nad Rosją i Morzem Norweskim pozostają niże z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu obejmują wyże. Polska będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum nad Karpatami. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie małe. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami we wschodniej połowie kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Żuławach słabe przelotne opady deszczu; w Karpatach powyżej 1600 m n.p.m. słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na południowym wschodzie do 17 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych i zachodnich.

