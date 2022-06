Prognoza pogody na 24 i 25 czerwca

IMGW informuje, że przeważający obszar Europy będzie pod wpływem rozległego niżu znad Irlandii wraz z układem frontów. Wschodnia Europa oraz Półwysep Iberyjski znajdą się w zasięgu wyżów. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Litwą i Łotwą. Od południowego zachodu będzie napływać coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i pozostanie bez większych zmian.

W piątek w ciągu dnia będzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, po południu na południowym zachodzie miejscami umiarkowanym. Pod wieczór w Sudetach miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i Podhalu, do 31 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie południowo-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na zachodzie umiarkowane i miejscami duże. Na krańcach zachodnich miejscami przelotne opady deszczu, w Sudetach burze. Temperatura minimalna od 12 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na wschodzie kraju do 19 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach podczas burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie okresami duże. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu podczas burz 10 mm do 20 mm, na Pomorzu lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C na wschodzie do 32 st. C na zachodzie, chłodniej na Podhalu około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W sobotę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni.