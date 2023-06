Prognoza pogody na 24 i 25 czerwca

Jak informuje IMGW Europa wschodnia oraz częściowo południowa znajdują się w zasięgu płytkich ośrodków niżowych z układami frontów atmosferycznych. Zachód i centrum kontynentu z kolei jest pod wpływem wyżu z centrami nad Niemcami i Morzem Norweskim. Nad Polską od zachodu stopniowo będzie się rozbudowywać klin wspomnianego wyżu, ale wschód Polski pozostanie jeszcze w zasięgu niżu, a na krańcach południowo-wschodnich zaznaczy się wpływ strefy frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, od zachodu do centrum postępujące rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, tylko na zachodzie i północnym zachodzie bez opadów. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe burze, punktowo z gradem. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie kraju od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40-50 mm. Temperatura maksymalna od 19 st.C na południu do 26 st.C na Pomorzu i Kujawach; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach oraz czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu oraz wschodzie okresami duże i miejscami słabe opady deszczu. Kotlinach i dolinach górskich silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 15 st.C, nad morzem do 16 st.C; w rejonach podgórskich od 8 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i południu możliwe burze z opadami deszczu punktowo do 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C do 26 st.C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 20 st.C do 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków północnych.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu niskie prawdopodobieństwo słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr na ogół słaby, północny.