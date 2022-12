Prognoza pogody na 24 i 25 grudnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Europa południowa znajduje się pod wpływem wyżów. W pozostałej części kontynentu pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Atlantykiem i Morzem Białym oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Przez Polskę przemieści się płytki ośrodek niżowy oraz związany z nim front atmosferyczny. Z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Europa południowa znajduje się pod wpływem wyżów. W pozostałej części kontynentu pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Atlantykiem i Morzem Białym oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Przez Polskę przemieści się płytki ośrodek niżowy oraz związany z nim front atmosferyczny. Z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosło.

W sobotę w kraju będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na południowym zachodzie. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie, północy oraz w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 cm. Rano na północy lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10°C na południowym zachodzie. Wiatr w północno-wschodniej połowie kraju przeważnie słaby, z kierunków wschodnich lub zmienny, na pozostałym obszarze umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 130 km/h, w Tatrach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie, północy oraz w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm. Lokalnie, głównie na zachodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę na wschodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Rano na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h i tam możliwe zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.