Prognoza pogody na 24 i 25 kwietnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że Europa zachodnia, centralna i wschodnia, w tym Polska, znajdują się w zasięgu niżów znad Litwy oraz Czech wraz z układami frontów atmosferycznych. Na północy kontynentu pogodę kształtuje wyż znad Islandii. Z zachodu do Polski nadal napływa powietrze polarne morskie, na północy chłodniejsze, na południu nieco cieplejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Lokalnie na południu możliwe burze. Suma opadów na południowym zachodzie do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach Sudetów do 5 cm.

Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie, 13 st. C, 15 st. C na przeważającym obszarze, do 16 st. C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich i nad morzem od 8 st. C do 12st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w czasie burz okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich, jedynie na wschodzie przed południem, głównie z kierunków zachodnich. Na szczytach Tatr i Sudetów wiatr porywisty, powodujący zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, lokalnie na południowym wschodzie możliwe również burze. Suma opadów na zachodzie i w centrum do 10 mm. W górach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna od 3 st. C na północy i w obszarach podgórskich do 8 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w czasie burz okresami w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie, południowy i południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów wiatr porywisty, powodujący zawieje śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe również burze z opadami krupy śnieżnej. Suma opadów we wschodniej połowie kraju do około 10 mm. Wysoko w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 7 st. C nad morzem, 9 st. C, 12 st. C na przeważającym obszarze, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 7 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych.

W poniedziałek zachmurzenie początkowo umiarkowane, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu, chwilami o umiarkowanej intensywności. Temperatura maksymalna około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.