Prognoza pogody na 24 i 25 kwietnia

Jak informuje IMGW Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Danią. Z zachodu do centrum kraju przemieszcza się pofalowany front chłodny, a za nim nasunie się kolejny front chłodny. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, natomiast wschodnia część kraju pozostaje w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, tylko na krańcach północno-wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm, tylko na wybrzeżu wschodnim i Śląsku Opolskim do 15 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie kraju od 19°C do 23°C; na pozostałym obszarze i w rejonach podgórskich od 12°C do 19°C oraz na Półwyspie Helskim około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Wieczorem możliwe burze. Na południowym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na wschodzie i w centrum, w Karpatach od 20 mm do 25 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Tatrach. Temperatura minimalna od 6°C gdzieniegdzie na zachodzie do 11°C na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Przemyskiej; w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na wschodzie regionu lokalnie burze. Na południowym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie od 15 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm w Tatrach. Temperatura maksymalna od 9°C w rejonach podgórskich Sudetów i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego do 14°C na wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 4°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego i wieczorem możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Możliwa suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni nad ranem skręcający na zachodni.

We wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Możliwa suma opadów 10-15 mm. Temperatura maksymalna około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.