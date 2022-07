Prognoza pogody na 24 i 25 lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że Europa południowa, środkowa oraz częściowo zachodnia znajdują się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych.

Polska znajduje się pod wpływem wyżu, którego centrum przemieszcza się znad Niemiec nad południowo-zachodnią część naszego kraju. Tylko na północnym wschodzie Polski pogodę kształtuje płytka zatoka niżowa. Napływa polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

Zgodnie z prognozą w niedzielne popołudnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy oraz wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu; na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu możliwe burze. Wysokość opadów podczas burz około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 21 st. C, 23 st. C na północy i północnym wschodzie do 27 st. C, 28 st. C w centrum, na południu i południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie kraju okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Głównie na północy i wschodzie spodziewane są lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna od 11 st. C na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 16 st. C na zachodzie; lokalnie w kotlinach i dolinach górskich od 7 st. C do 11 st. C.

Wiatr na wschodzie słaby, początkowo także umiarkowany, północno-zachodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W poniedziałek zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna 23 st. C na północnym wschodzie, około 29 st. C w centrum do 34 st. C na zachodzie.

Wiatr w zachodniej połowie kraju słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny, początkowo z przewagą kierunków północnych.

IMGW przewiduje, że w Warszawie w niedzielę od południa do godz. 20:00 wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C.

Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe. Za to nad ranem możliwe są silne zamglenia.Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna 28 st. C.

Wiatr słaby, zmienny.