Prognoza pogody na 24 i 25 listopada

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują niże z rejonu Morza Czarnego i Atlantyku, którym towarzyszą układy frontów atmosferycznych. Pod wpływem wyżu jest jedynie północna część kontynentu. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianych niżów. Na południowym wschodzie zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Napływa wilgotne i zimne powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują niże z rejonu Morza Czarnego i Atlantyku, którym towarzyszą układy frontów atmosferycznych. Pod wpływem wyżu jest jedynie północna część kontynentu. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianych niżów. Na południowym wschodzie zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Napływa wilgotne i zimne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na południu, wschodzie i w centrum opady śniegu, miejscami śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze słabe opady śniegu z deszczem i deszczu. Miejscami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Podczas opadów śniegu ograniczenie widzialności do 200 m. Temperatura maksymalna od -3 st.C na północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum do 5 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W Beskidach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na południu, wschodzie oraz w centrum opady śniegu i śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie przejściowo marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Na zachodzie miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. W Beskidach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od -4 st.C północnym wschodzie, około -1 st.C w centrum do 3 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h. W Beskidach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum opady śniegu i śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie opady śniegu z deszczem i deszczu, miejscami przejściowo marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie oraz nad morzem miejscami słaby deszcz. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie, około 1 st.C w centrum do 8 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W Beskidach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy też marznący deszcz, powodujący gołoledź. Opady śniegu okresami o umiarkowanym natężeniu, co spowoduje znaczne ograniczenie widzialności. Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o kilka cm. Na drogach i chodnikach ślisko. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite oraz słabe opady śniegu, głównie w pierwszej połowie nocy. Możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie marznące. Temperatura minimalna około -2 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami słabe opady śniegu, niewykluczony także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.