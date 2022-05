Prognoza pogody na 24 i 25 maja

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą Centralną będzie dominuje rozległy niż z ośrodkami nad Morzem Północnym i w rejonie Islandii, a kolejny niż znajduje się nad zachodnią Rosją. Zachodnia część kontynentu jest w zasięg wyżu znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu znad Morza Północnego. Z zachodu do centrum kraju bardzo wolno przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. W wycinku ciepłym napłynie ciepłe powietrze polarne morskie, reszta kraju znajdzie się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie powoli rosło.

We wtorek na wschodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju przewaga zachmurzenie dużego, przelotne opady deszczu i burze. W centrum początkowo pogodnie, z upływem dnia wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 15 mm, na Pomorzu Zachodnim do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na Pomorzu i nad morzem do 23 st. C na południu i południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie i w centrum kraju. W czasie burz opady do 15 mm, na południowym zachodzie do 25 mm. Nad ranem na zachodzie kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 9 st. C do 13 st. C, cieplej na Warmii, około 14 st. C. Wiatr słaby, w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

W środę w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady do 10 mm, na północnym wschodzie i południu kraju do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północy i w centrum do 23 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem miejscami od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, po południu wzrastające okresami do dużego. Wieczorem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

W nocy w stolicy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.