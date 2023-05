Prognoza pogody na 24 i 25 maja

Jak informuje IMGW, zachód Europy obejmuje rozległy wyż znad Atlantyku, Skandynawia jest w zasięgu głębokiego niżu z ośrodkiem nad Morzem Barentsa. Pozostała część kontynentu znajduje się w dość rozmytym polu barycznym, ale na wschodzie kontynentu, w rejonie Morza Czarnego i nad Półwyspem Iberyjskim obecne są płytkie niże. Polska jest w zasięgu wypełniającego się i przemieszczającego się na północny wschód, nad Białoruś, niżu z frontami atmosferycznymi i linią zbieżności. Od południowego zachodu zaczyna rozbudowywać się klin wyżowy. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i rośnie.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu a na wschodzie także z burzami, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie od 20 st. C do 25 st. C, na pozostałym obszarze od 14 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, tylko na wschodzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na północnym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. W kotlinach sudeckich krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C na zachodzie do 13 st. C na wschodzie, ale lokalnie na krańcach wschodnich około 14 st. C oraz chłodniej na południowym zachodzie od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie i południu gdzieniegdzie duże oraz głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16°C w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 st. C na zachodzie i w centrum, do 25 st. C na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami grad. Prognozowana suma opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.