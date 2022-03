Prognoza pogody na 24 i 25 marca

Jak poinformował Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Wyspami Brytyjskimi. Na północy, częściowo wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich kontynentu zaznaczą się ośrodki niżowe oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Większość obszaru Polski nadal będzie w zasięgu wspomnianego wyżu, tylko na wschodzie kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej z mało aktywnym chłodnym frontem, przemieszczającym się z północny na południe. Będzie napływać powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

W dzień bezchmurnie, tylko na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na północy lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, także marznące. Temperatura maksymalna od 9 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 13 stopni w centrum i 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, nad morzem zachodni, na północnym zachodzie zmienny.

W nocy bezchmurnie, tylko na północy i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach zachmurzenie duże i tam w drugiej części nocy możliwe słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m, na pozostałym obszarze kraju mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1 do 3 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -5 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, na południu zmienny.

W piątek zachmurzenie małe, na południu i wschodzie również umiarkowane. W Bieszczadach początkowo zachmurzenie duże, zanikające słabe opady deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 stopni nad morzem i na południowym wschodzie, 12 stopni na północnym wschodzie, 14 stopni w centrum, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy pogodnie. Nad ranem możliwe silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 400m. Temperatura minimalna około 0 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W piątek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna około 15 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni.