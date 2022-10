Prognoza pogody na 24 i 25 października

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Wyspami Brytyjskimi, z którym związane są układy frontów atmosferycznych. W zasięgu słabego wyżu znajduje się jedynie południe i południowy wschód kontynentu. Polska dostanie się w zasięg wspomnianego układu niżowego. Na wschodzie Polski będzie oddziaływał front ciepły, a nad zachodnią część nasunie się front chłodny. Napłynie na ogół ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie z południowego zachodu, jedynie po południu na zachodzie kraju napłynie nieco chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Popołudniu na północy i zachodzie możliwe burze. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 14 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum i nad morzem do 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h. Podczas burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Na północnym wschodzie miejscami suma opadów do około 10 mm. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 st. C do 12 st. C; w rejonach podgórskich lokalnie chłodniej, około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. W górach i podczas burz wiatr porywisty.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu lokalnie możliwe burze. Na północnym wschodzie miejscami suma opadów do około 10 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 17 st. C, cieplej lokalnie na południu, do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na zachodzie porywisty, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h. Podczas burz wiatr porywisty.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, później południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.