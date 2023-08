Prognoza pogody na 24 i 25 sierpnia

Jak informuje IMGW, na północy i zachodzie Europy pogodę kształtują niże oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, pozostały obszar kontynentu, w tym Polska, pozostaje w lekko podwyższonym ciśnieniu. Z zachodu i południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W czwartek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 st. C do 29 st. C; chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże oraz miejscami na północy i zachodzie opady deszczu. Nad ranem, na krańcach zachodnich możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 10 mm. Lokalnie na wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. C na Podlasiu, około 15 st. C na północy i wschodzie, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby, na północy i na krańcach południowo-zachodnich umiarkowany, południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północnym zachodzie duże. Przelotne opady deszczu oraz na zachodzie i w centrum burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 27 st. C do 32 st. C, chłodniej na północy od 24 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowy i południowo-zachodni, nad morzem zachodni. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W piątek zachmurzenie małe, stopniowo po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.