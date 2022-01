Prognoza pogody na 24 i 25 stycznia

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrami nad wschodnią i centralną częścią kontynentu. Pod wpływem niżów znajduje się Europa północna, częściowo centralna oraz krańce południowo-wschodnie. Polska południowa jest w zasięgu wspomnianego wyżu, ale na północy zaznacza się wpływ płytkiej zatoki z ciepłym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad Morza Barentsa. Pozostajemy w przetransformowanym powietrzu arktycznym, a za frontem napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrami nad wschodnią i centralną częścią kontynentu. Pod wpływem niżów znajduje się Europa północna, częściowo centralna oraz krańce południowo-wschodnie. Polska południowa jest w zasięgu wspomnianego wyżu, ale na północy zaznacza się wpływ płytkiej zatoki z ciepłym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad Morza Barentsa. Pozostajemy w przetransformowanym powietrzu arktycznym, a za frontem napływa powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite. Na północnym wschodzie opady śniegu przechodzące w centrum w opady deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki, gdzieniegdzie w pasie od Dolnego Śląska po zachodnie Mazury marznące i powodujące gołoledź; na zachodzie opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od -8 st.C do -4 st.C na wschodzie kraju, od -3 st.C do 0 st.C w centrum, cieplej tylko na zachodzie, od 1 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite. Na wschodzie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz lub mżawkę, gdzieniegdzie w pasie od Śląska Opolskiego po Suwalszczyznę marznące i powodujące gołoledź. Na zachodzie opady deszczu lub mżawki. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm w Karpatach. Temperatura minimalna na wschodzie i południowym wschodzie od -6 st.C do -1 st.C, tylko w rejonach podgórskich Karpat oraz na krańcach południowo-wschodnich od -15 st.C do -10 st.C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 0 st.C do 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach północnych porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 65 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie całkowite. Na wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz lub mżawkę, gdzieniegdzie w pasie od Małopolski po Podlasie marznące i powodujące gołoledź; na pozostałym obszarze opady deszczu lub mżawki. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 0 st.C na wschodzie do 5 st.C na zachodzie, tylko na południowym wschodzie około -1 st.C. Wiatr umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, miejscami wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Temperatura minimalna -2 st.C, wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.