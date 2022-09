Prognoza pogody na 24 i 25 września

IMGW informuje, że przeważający obszar Europy będzie pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Wyspy Brytyjskie, Bałkany i częściowo Europa Centralna znajdą się jeszcze w zasięgu wyżów. Polska będzie w zasięgu słabnącego wyżu z centrum przemieszczającym się znad Bałkanów nad Morze Śródziemne i Morze Czarne. Na krańcach zachodnich zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Na wschodzie pozostanie chłodna masa powietrza, a na zachód zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Niewielki spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północnym wschodzie i północnym zachodzie opady deszczu. Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a w kotlinach sudeckich do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 18 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat od 11 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północnym wschodzie małe. Na zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od 2 st. C do 5 st. C i przy gruncie lokalnie spadek temperatury do -1 st. C; na pozostałym obszarze od 6 st. C do 11 st. C, tylko na Górnym Śląsku około 12 st. C. Wiatr słaby, tylko w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, na ogół z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm w Beskidach i Tatrach. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 18 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 11 st. C. Wiatr słaby, tylko w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, południowy. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

