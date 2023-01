Prognoza pogody na 24 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i częściowo Południowa w dalszym ciągu pozostanie pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad północnymi Niemcami i zachodnią Rosją. Polska będzie pod wpływem tego wyżu. Będziemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Wystąpi niewielki wzrost ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1024 hPa i nieznacznie wzrośnie.

We wtorek zachmurzenie całkowite i duże, na północy miejscami większe przejaśnienia, w górach oraz w wyżej położonych dolinach górskich zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu słabe opady mżawki, deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Rano miejscami na północnym wschodzie oraz południu opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 0 do 4 st. C, na północy i w kotlinach górskich lokalnie około -1 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni; na Pomorzu słaby, zmienny, jedynie miejscami nad morzem słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni.