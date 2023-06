Prognoza pogody na 25 i 26 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-zachodnia, centralna i północna jest w zasięgu rozległego wyżu, pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Czech i Niemiec. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Niewielki spadek.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wolno spadać.

W niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające miejscami do dużego. W drugiej połowie dnia gdzieniegdzie, szczególnie na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu i tam możliwe są również burze z opadami deszczu punktowo do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 26 st. C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo duże i tam zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna na przeważającym od 12 st. C do 17 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 8 st. C do 10 st. C, a lokalnie w dolinach Karpackich około 6 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie i krańcach wschodnich wzrastające do dużego. W drugiej połowie dnia na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz do około 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25 st. C do 29 st. C, lokalnie na krańcach zachodnich około 30 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 21 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju przejściowo powieje z południa. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h, miejscami możliwe porywy do około 90 km/h

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr na ogół słaby, północny. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.