Prognoza pogody na 25 i 26 grudnia

Jak informuje IMGW, niemal cała Europa jest pod wpływem rozległych niżów znad Atlantyku i północno-zachodniej Rosji. Z niżami tymi związane są układy frontów atmosferycznych. Jedynie krańce południowo-wschodnie oraz częściowo środkowa Europa znajdują się w zasięgu słabych wyżów. Północny wschód kraju pozostaje na skraju niżu znad Rosji. Na krańcach południowych oddziałuje zafalowany front z płytkimi, lokalnymi niżami. Resztę kraju obejmuje słaby klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Jak informuje IMGW, niemal cała Europa jest pod wpływem rozległych niżów znad Atlantyku i północno-zachodniej Rosji. Z niżami tymi związane są układy frontów atmosferycznych. Jedynie krańce południowo-wschodnie oraz częściowo środkowa Europa znajdują się w zasięgu słabych wyżów. Północny wschód kraju pozostaje na skraju niżu znad Rosji. Na krańcach południowych oddziałuje zafalowany front z płytkimi, lokalnymi niżami. Resztę kraju obejmuje słaby klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosło.

W sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowych i północnych przeważnie duże. Na północy i południu przelotne opady śniegu. W Karpatach i w rejonach podgórskich Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. na wschodzie i w kotlinach sudeckich do -1 st. na południu i 0 st., 1 st. miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu po południu dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych.

W nocy pogodnie, tylko na północy kraju okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -15 st. na Podkarpaciu i kotlinach Sudeckich do -11 st. w centrum i około -4 st. nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -18 st. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, a na wschodnim wybrzeżu okresami także dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowo-zachodnich okresami duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -10 st. na Podkarpaciu do -5 st. w centrum i około -2 st. nad morzem. Wiatr słaby, zmienny, na północy umiarkowany, zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -9 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna -5 st. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.