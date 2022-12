Prognoza pogody na 25 i 26 grudnia

Jak informuje IMGW Europa Południowa, Wschodnia i częściowo Centralna znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z głównym centrum nad północną Białorusią. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z głównym ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Wschód Polski znajduje się na skraju wyżu, nad zachodnią część kraju nasuwa się płytka zatoka niżowa. Rozmywający się front okluzji odchodzi na północy wschód. Utrzymuje się nad nami wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzącego deszcz. Na środkowym i południowym wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 0°C na Suwalszczyźnie, około 5°C w centrum, do 7°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W górach porywy wiatru do 60 km/h,

miejscami zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie na ogół duże. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowych, opady deszczu. Na północnym wschodzie także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach opady śniegu. Na północy kraju prognozowane sumy opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od -1°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 2°C w centrum i 5°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km/h, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 65 km/h, w głębi kraju do 55 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach porywy do 100 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Na północy kraju prognozowane sumy opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 2°C na Suwalszczyźnie do 6°C w centrum i 10°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km/h, w rejonach podgórskich Karpat i na wschodzie do 65 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy do 90 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo możliwe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 1°C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.