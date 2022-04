Prognoza pogody na 25 i 26 kwietnia

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy będzie pod wpływem licznych ośrodków niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi, jedynie częściowo Wielka Brytania i Skandynawia znajdą się w zasięgu klina wyżu znad Grenlandii. Polska będzie pod wpływem płytkiego niżu z frontami atmosferycznymi, którego ośrodek znad Dolnego Śląska przemieści się nad Białoruś. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu, tylko na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. W górach przelotne opady śniegu. Na południu i w centrum kraju lokalnie burze z opadami krupy śnieżnej. Od Wielkopolski po Podlasie opady chwilami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz także około 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju i w rejonach podgórskich Karpat od 7 st. C do 11 st. C, tylko na południowym wschodzie i wschodzie od 12 st. C do 17 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na południu porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie z rozpogodzeniami i tam bez opadów. Miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów na południu kraju gdzieniegdzie około 10 mm. W Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C do 7 st. C, tylko na Pomorzu około 1 st. C i tam spadek temperatury przy gruncie do -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotny deszcz, a w Karpatach śnieg. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 8 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na ogół północno-zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, które okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.