Prognoza pogody na 25 i 26 kwietnia

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z frontami atmosferycznymi, tylko wschód i częściowo basen Morza Śródziemnego jest w zasięgu wyżów. Klin wyżowy sięga też nad Wyspy Brytyjskie i Islandię. Polska jest w zasięgu niżu znad południowej Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju wolno przemieszczają się kolejne fronty atmosferyczne. Z zachodu, za frontem, napływa chłodne powietrze polarne morskie. Wschód i centrum kraju pozostaje jeszcze w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. Na Podlasiu, na wschodzie Mazowsza oraz na północnym wschodzie Lubelszczyzny miejscami burze. W czasie burz opady do 25 mm. W Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, a na południu Małopolski i Podkarpacia opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana wysokość opadów do 25 mm. W górach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm w Tatrach, w Bieszczadach o 5 cm. Temperatura maksymalna od 9 st. C na wybrzeżu i Pomorzu oraz południu Podkarpacia do 15 st. C na wschodzie i 19 st. C lokalnie na Podlasiu, w dolinach karpackich od 6 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie początkowo zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Na północnym wschodzie początkowo możliwe burze z opadami do 15 mm. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. C, 1 st. C na Pomorzu, Mazurach i w województwie śląskim do 7 st. C na Podlasiu i wschodzie Mazowsza, w dolinach górskich około -1 st. C. W najchłodniejszych miejscach przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy do 70 km/h.

W środę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C, a w obszarach podgórskich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na północy kraju w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.