Prognoza pogody na 25 i 26 lutego

Jak informuje IMGW północna oraz częściowo centralna i południowa Europa jest pod wpływem niżów znad Skandynawii, rejonu Morza Śródziemnego i Turcji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii, tylko na południu rozbudowuje się słaby klin wyżowy. Z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, a wieczorem nad krańce zachodnie nasunie się strefa frontu okluzji. Napływa powietrze polarne morskie, za frontem chłodnym chłodniejsze. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo śniegu. Na północy i północnym zachodzie możliwe burze i opad krupy śnieżnej. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st.C na północy do 9 st.C na południowym zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od 1 st.C do 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru miejscami na zachodzie i północy do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h i możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i wschodzie rozpogodzenia. Miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie także deszczu. Na północy możliwe krótkotrwale burze i krupa śnieżna. Temperatura minimalna od -4 st.C na południowym wschodzie do 1 st.C na zachodzie i 2 st.C nad morzem. W dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, od godzin południowych liczne rozpogodzenia. Miejscami, głównie na południu, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 4 st.C do 7 st.C, w rejonach podgórskich od 0 st.C do 3 st.C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków północnych.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, początkowo też deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na północny.