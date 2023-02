Prognoza pogody na 25 i 26 lutego

Jak informuje IMGW w Wielkiej Brytanii pogodę kształtuje wyż, pozostałe rejony Europy są pod wpływem układów niskiego ciśnienia z ośrodkami w rejonie Zatoki Biskajskiej, nad Morzem Śródziemnym i zachodnią Rosją. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji. Na północy kraju zaznacza się front okluzji. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie z domieszką powietrza arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 978 hPa i będzie szybko rosło.

W sobotę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu kraju możliwe lokalne burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 8 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 1 st.C do 3 st.C, cieplej na południowym wschodzie, do 7 st.C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na zachodzie kraju okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich, od północy skręcający na kierunki północne. Nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, wysoko w górach do 8 cm. Temperatura minimalna od -4 st.C do -1 st.C, w dolinach górskich od -6 st.C do -4 st.C, cieplej nad samym morzem około 0 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem początkowo dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Na południu Polski lokalnie możliwe burze. Temperatura od około -2 st.C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około 1 st.C w centrum i do 3 st.C na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach 55 km/h, północny.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st.C. Uwaga, lokalnie drogi i chodniki śliskie! Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni skręcający na północny. W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.