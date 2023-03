Prognoza pogody na 25 i 26 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Grenlandią oraz na południowym zachodzie Europy pozostawać będą wyże; pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu niżu znad południowej Norwegii, a z zachodu na wschód kraju przemieści się linia zbieżności, za którą napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i nie będzie się zmieniać.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami burze. Lokalnie opady gradu lub krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm, w rejonie Bieszczad do 17 mm. Temperatura maksymalna od 8 st.C. na Półwyspie Helskim i w kotlinach sudeckich, oraz 12 st.C. w centrum, do 15 st.C. na krańcach wschodnich. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz w porywach do 70 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju zanikające burze. Lokalnie możliwe opady gradu lub krupy śnieżnej. Temperatura minimalna od 4 st.C. do 7 st.C., miejscami w kotlinach górskich od 3 do 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami i w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju miejscami burze. Lokalnie możliwe opady gradu lub krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów na krańcach wschodnich do 10 mm. Temperatura maksymalna od 6 st.C. nad morzem oraz 10 st.C. w centrum, do 12-13 st.C. na południu. Wiatr umiarkowany miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz w porywach do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze i opad krupy śnieżnej lub małego gradu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna ok. 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a początkowo możliwa zanikająca burza z krupą śnieżną. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, szczególnie w czasie burz, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze i opady krupy śnieżnej lub małego gradu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, w czasie burz w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.