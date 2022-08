Prognoza pogody na 25 i 26 sierpnia

Jak informuje IMGW, Skandynawia i północno-wschodnia Europa, w tym Polska, są w zasięgu wyżów, a północno-zachodnia Europa znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Pozostałe rejony Europy są w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia. Do Polski nadal napływa gorące powietrze z południowego wschodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wolno spadać.

W czwartek na wschodzie kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Bez opadów na wschodzie. Temperatura maksymalna od 26 do 30 st. C, cieplej na wschodzie 32 st. C, chłodniej w dolinach górskich i nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże. Początkowo przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, a na południowym zachodzie do 20 mm. W drugiej części nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 14 do 17 st. C w południowej części kraju i od 17 do 20 st. C w północnej, chłodniej w dolinach górskich około 13 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, na terenach podgórskich i w górach zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, głównie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na południowym zachodzie do 30 mm, lokalnie w Sudetach do 45 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 st. C, chłodniej miejscami na Pomorzu 26 st. C, 27 st. C, w dolinach górskich 24 st. C, 25 st. C, nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W piątek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

