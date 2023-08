Prognoza pogody na 25 i 26 sierpnia

Jak informuje IMGW, nad Europą przeważają słabe niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Północnym. Z zachodu do centrum kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Z południa zaczyna napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli spadać.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Możliwy grad. Tylko na krańcach wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w dolinach karpackich do 32 st. C na południowym zachodzie i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, nad morzem zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 16 do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. W Sudetach porywy do 80 km/h. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na północy do 27 st. C w centrum i 32 st. C na krańcach wschodnich, chłodniej nad morzem, od 20 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Okresami, zwłaszcza późno wieczorem, możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.