Prognoza pogody na 25 i 26 września

IMGW informuje, że nad Atlantykiem i Morzem Czarnym znajdą się centra wyżów, natomiast niże będą znajdować się nad Morzem Norweskim i Śródziemnym oraz nad wschodnią częścią kontynentu.

Wschód Polski będzie na skraju wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego, natomiast zachód w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, na południu nieco cieplejszym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie na południu i zachodzie słaby deszcz, jedynie w górach oraz regionach podgórskich opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów deszczu w górach do 10 mm. Rano na północnym wschodzie kraju lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby, tylko w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, na południu kraju okresami o natężeniu umiarkowanym, bez opadów jedynie w północno wschodniej Polsce. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na południu kraju. Temperatura minimalna od 5 st. C, 7 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C, 11 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, tylko w rejonach podgórskich Karpat umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu lokalnie możliwe słabe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm miejscami na południu kraju. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w rejonach podgórskich okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwością słabych burz. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie ewentualnych burz porywisty, południowo-zachodni.

